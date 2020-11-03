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  3. 03 Kasım 2020 13:10

İstanbul merkezli 8 ilde rüşvet operasyonu: 83 gözaltı kararı

İstanbul merkezli 8 ilde, yabancılara rüşvet karşılığı usulsüz şekilde ikamet izni vererek haksız kazanç elde ettiği belirlenen 14'ü kamu çalışanı 83 kişiye yönelik operasyon başlatıldı.

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