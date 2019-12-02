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TÜRKİYE'NİN BÜYÜME RAKAMLARI BELLİ OLDU
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  3. 02 Aralık 2019 10:15

İstanbul merkezli dev operasyon! Kredi vaadiyle emeklileri dolandıran 85 zanlı için gözaltı kararı

İstanbul merkezli 13 ilde, kredi ihtiyaçlarını karşılama vaadiyle 900’den fazla emekliyi dolandırdıkları belirlenen 85 şüphelinin yakalanması için eş zamanlı operasyon başlatıldı.

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