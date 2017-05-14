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  3. 14 Mayıs 2017 01:15

İstanbul metrosunda Anneler Günü sürprizi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, metroda ’Anneler Günü’ne özel bir etkinliğe imza attı. Otantik süslemelerle Anneler Günü ambiyansının yaşatıldığı metroda seyahat eden vatandaşlar şaşkınlık yaşadı.

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