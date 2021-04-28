Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul metrosunda arıza sonrası yoğunluk yaşandı İstanbul metrosunda arıza sonrası yoğunluk yaşandı 28 Nisan 2021 Çarşamba Saat: 10:56 İstanbul'da Kirazlı/Bağcılar-Yenikapı metro hattında yaşanan arıza sonrası seferlerde trenler dolup taştı, sosyal mesafe unutuldu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6089151d412bed619c5386c7" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR FETÖ firarisi Hakan Şükür, Emre Belözoğlu'nu işaret etti! İntihar eden kadını battaniye geren vatandaşlar kurtardı! Tepe Emlak Yatırım çalışanlarının yüzde 53'ünü kadınlar oluşturuyor Fatih Altaylı canlı yayında alkol yasağını böyle ''ti''ye aldı Tam kapanma öncesi İstanbul’dan kaçış başladı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Şimşek: ''Hiçbir akılcı tarafı olmayan uygulamadır anlamış değilim'' Van'da yılın ilk ‘Süper Ay'ı kartpostallık görüntüler oluşturdu Bedava patatesleri sokağa döktüler Murat Ongun'dan A Haber'e başlık önerisi