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İstanbul metrosunda arıza sonrası yoğunluk yaşandı

İstanbul'da Kirazlı/Bağcılar-Yenikapı metro hattında yaşanan arıza sonrası seferlerde trenler dolup taştı, sosyal mesafe unutuldu.

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