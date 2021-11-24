Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul metrosunda dehşet! Kadın yolcuya küfürler edip bıçakla saldırdı İstanbul metrosunda dehşet! Kadın yolcuya küfürler edip bıçakla saldırdı 24 Kasım 2021 Çarşamba Saat: 22:16 İstanbul'da bir metro hattında elinde bıçak bulunan şahıs kadın yolcuya küfrederek bıçak çekti. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/619e8f76ba36580749558213" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Canlı yayında duygusal anlar: Ece Üner konuğuna sarılıp hüngür hüngür ağladı Tehlikeli anlar: Öğrenci taşıyan otobüsün önüne atladılar Vatan Partisi'nden çözüm önerisi: Dolar yasaklansın Faik Öztürk pilates yaparsa... Canlı yayında ilginç anlar Eşine kızıp damdan atladı! Komşusu hayatını kurtardı CHP'li vekil ''Anneme küfür etti'' demişti... Bakan Soylu'dan yanıt Canlı yayında çılgına döndü: ''Kapat telefonu hadsiz'' Ankara'da ''AK Parti istifa'' sesleri yükseldi İstanbul'da iktidarı protesto edenlere polis müdahalesi