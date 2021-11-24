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  4. İstanbul metrosunda dehşet! Kadın yolcuya küfürler edip bıçakla saldırdı

İstanbul metrosunda dehşet! Kadın yolcuya küfürler edip bıçakla saldırdı

İstanbul'da bir metro hattında elinde bıçak bulunan şahıs kadın yolcuya küfrederek bıçak çekti.

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