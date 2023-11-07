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  4. İstanbul Metrosu'nda intihar girişimi

İstanbul Metrosu'nda intihar girişimi

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İstanbul'da M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattının 4.Levent istasyonundaki intihar girişimi nedeniyle 4.Levent istasyonları seferlere kapatıldı.

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