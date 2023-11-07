Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul Metrosu'nda intihar girişimi İstanbul Metrosu'nda intihar girişimi 07 Kasım 2023 Salı Saat: 10:55 Güncelleme: 07 Kasım 2023 Salı 10:55 İstanbul'da M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattının 4.Levent istasyonundaki intihar girişimi nedeniyle 4.Levent istasyonları seferlere kapatıldı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6549ed6f377a13018c12ce93" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Spor salonunun çatısı çöktü: 3 ölü İstanbul'da taciz şüphelisine meydan dayağı kamerada İsrail, Gazze ve Lübnan’ı peş peşe vurdu Euro uçtu Bulgarlar ve Yunanlar Edirne'yi yine AVM'ye çevirdi İsrail kara harekatına başladı; ilk görüntüler geldi Hastanede skandal! Hasta intihar etti, hemşireler ise... Çalınan arabasında hırsızın bıraktığı sürprizi görünce kahkahaya boğuldu İçişleri Bakanı Yerlikaya duyurdu: 66 ilde 715 gözaltı var Şiddet gören kadına yardım etmek isterken hapis cezası aldı