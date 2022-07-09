İstanbul Metrosu'nda ırkçı saldırı

İstanbul'da Yenikapı-Hacıosman metro hattında bir kişi, siyah erkeğe yanında eşi ve küçük çocuğu varken küfür ve hakaretler etti. O anlar saniye saniye kameralara yansırken, zanlı gözaltına alındı.

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