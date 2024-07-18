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  4. İstanbul Metro'sunda panik: Asansörde mahsur kaldılar

İstanbul Metro'sunda panik: Asansörde mahsur kaldılar

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İstanbul’da 6 kişi Dudullu Bostancı metrosunda asansörünün bozulmasıyla mahsur kaldı.

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