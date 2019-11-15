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  3. 15 Kasım 2019 18:10

İstanbul Metrosu'ndan İstanbullular için ''çok özel'' video!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Metro İstanbul, sosyal medya hesabından, toplu taşıma araçlarında “yayılarak oturulmaması” gerektiğine dair bir animasyon paylaştı.

Video Galeri
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Video Galeri
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Video Galeri
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Video Galeri
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Video Galeri
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