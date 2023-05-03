Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul Ömerli Barajı'nda korku dolu anlar, mahsur kalan aile böyle kurtarıldı İstanbul Ömerli Barajı'nda korku dolu anlar, mahsur kalan aile böyle kurtarıldı 03 Mayıs 2023 Çarşamba Saat: 14:40 İstanbul Ömerli Barajı’na pikniği giden biri bebek 4 kişilik aile boş buldukları kayık ile barajda açıldı. Baraj ortasında mahsur kalan aileyi köylüler kurtardı. Kurtarma anları kameraya yansıdı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6452482866b2815276334cb3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Bir ilimizde daha altın piyangosu! Kazma vurulan yerden altın çıktı Çöp konteynerini açan okul müdürü hayatını şokunu yaşadı AK Partili vekilden tepki çeken açıklama: ''Erdoğan'ı üzenin kulağını koparırız'' ''Sınır ötesi'' hırsızlar yakalandı! Türkiye'ye gelip kuyumcu soydular.... Yatırımcının gram ve çeyrek altının ardından tercihi o oldu İstanbul Kadıköy'de kan donduran cinayet Sokak ortasında genç kadına iğrenç taciz kamerada CHP'li Özgür Özel'in katıldığı canlı yayın yarıda kesildi İstanbul'da 860 bin TL'lik gasp saniye saniye kamerada