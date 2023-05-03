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  4. İstanbul Ömerli Barajı'nda korku dolu anlar, mahsur kalan aile böyle kurtarıldı

İstanbul Ömerli Barajı'nda korku dolu anlar, mahsur kalan aile böyle kurtarıldı

İstanbul Ömerli Barajı’na pikniği giden biri bebek 4 kişilik aile boş buldukları kayık ile barajda açıldı. Baraj ortasında mahsur kalan aileyi köylüler kurtardı. Kurtarma anları kameraya yansıdı.

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