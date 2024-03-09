Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul Ortaköy'de restoranda yangın İstanbul Ortaköy'de restoranda yangın 09 Mart 2024 Cumartesi Saat: 13:00 Güncelleme: 09 Mart 2024 Cumartesi 13:00 İstanbul Ortaköy'de bir restoranın çatısında yangın çıktı. Yangın Boğaz'da birçok noktadan görülürken olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/65ec334f9e88ce2a3e04ee03" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul'da ATM hırsızları kamerada İmera grubundan AK Parti'nin İBB Başkan adayı Kurum'a seçim şarkısı Çanakkale'de 109 yıl sonra kayıp 'Halileli Batarya Şehitliği'nin yeri belirlendi Rögar fareleri yakalandı: Tam 1 ton kablo çalmışlar Takıntılı aşık ölüm saçtı: 3 ölü, 1 yaralı MHP’li Belediye Başkanı'ndan AK Partili Başkan'a kameraların önünde tehdit 30 ilde dev FETÖ operasyonu! Çok sayıda gözaltı var Boşanmak isteyen kadına adliyede eş dayağı İşçi servisleri kaza yaptı: 1 ölü, 15 yaralı