İstanbul Ortaköy'de restoranda yangın

İstanbul Ortaköy'de bir restoranın çatısında yangın çıktı. Yangın Boğaz'da birçok noktadan görülürken olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

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