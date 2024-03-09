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İstanbul Ortaköy'de restoranda yangın

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İstanbul Ortaköy'de bir restoranın çatısında yangın çıktı. Yangın Boğaz'da birçok noktadan görülürken olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

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