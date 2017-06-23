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  3. 23 Haziran 2017 16:45

İstanbul Otogarında bayram yoğunluğu

Bayrampaşa'daki İstanbul Otogarı'nda bayram yoğunluğu başladı. Ramazan Bayramı'nı şehir dışında geçirmek isteyenler biletleri günler öncesinden tüketirken, otobüs firmaları yoğun talebi karşılayabilmek için ek seferler koydu.

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