İstanbul polisinden dev operasyon: 903 kişi yakalandı
29 Aralık 2018 12:00
İstanbul polisinden dev operasyon: 903 kişi yakalandı
İstanbul genelinde aranan şahıslara yönelik operasyonda 2 bin 617 adrese baskın düzenlendi, 903 aranan şahıs yakalandı. İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan’ın talimatlarıyla; 28 Aralık 2018 Cuma günü 02.00 - 14.00 saatleri arasında İstanbul genelinde aranan şahıslara yönelik operasyon düzenlendi. Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliğince yürütülen operasyona 789 ekip ve...