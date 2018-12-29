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  3. 29 Aralık 2018 12:00

İstanbul polisinden dev operasyon: 903 kişi yakalandı

İstanbul genelinde aranan şahıslara yönelik operasyonda 2 bin 617 adrese baskın düzenlendi, 903 aranan şahıs yakalandı. İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan’ın talimatlarıyla; 28 Aralık 2018 Cuma günü 02.00 - 14.00 saatleri arasında İstanbul genelinde aranan şahıslara yönelik operasyon düzenlendi. Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliğince yürütülen operasyona 789 ekip ve...

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