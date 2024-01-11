  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. İstanbul polisinden huzur uygulaması

İstanbul polisinden huzur uygulaması

Güncelleme:

İstanbul polisi, kent genelinde huzur uygulaması gerçekleştirdi. Durdurulan araçlar didik didik arandı.

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
İBB Meclisi'nde şaşırtan anlar: Partisini eleştirdi, AK Parti'yi övdü
İBB Meclisi'nde şaşırtan anlar: Partisini eleştirdi, AK Parti'yi övdü
Yunus Emre Konak yuvadan uçtu! Resmen Premier Lig'de
Yunus Emre Konak yuvadan uçtu! Resmen Premier Lig'de
Belediye otobüsü şoförüne ''maganda'' saldırısı kamerada
Belediye otobüsü şoförüne ''maganda'' saldırısı kamerada
İstanbul'da Forex operasyonu: Çok sayıda gözaltı var
İstanbul'da Forex operasyonu: Çok sayıda gözaltı var
Bir ''O'' eksikti ! Sıkı durun şimdi de ''Mesih'' geliyor
Bir ''O'' eksikti ! Sıkı durun şimdi de ''Mesih'' geliyor
Bıçaklanan Fatih Camii imamı ilk kez konuştu: ''Canlarını siper ettiler''
Bıçaklanan Fatih Camii imamı ilk kez konuştu: ''Canlarını siper ettiler''
İstanbul'da dehşet! İş arkadaşını sırtından bıçaklayarak öldürdü
İstanbul'da dehşet! İş arkadaşını sırtından bıçaklayarak öldürdü
Kış ortasında bahar havası: Deniz suyu sıcaklığı havayı geçti
Kış ortasında bahar havası: Deniz suyu sıcaklığı havayı geçti
Fırtına balık fiyatlarını uçurdu! Hamsinin fiyatını gören geri döndü
Fırtına balık fiyatlarını uçurdu! Hamsinin fiyatını gören geri döndü