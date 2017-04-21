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  3. 21 Nisan 2017 08:20

İstanbul polisinden şafak operasyonu!

İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler sabah saatlerinde çeşitli adreslere operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında Arnavutköy’de bulunan lüks bir sitede de arama yapıldı.

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Bunun adı dostluk!