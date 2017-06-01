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  3. 01 Haziran 2017 16:15

İstanbul polisinden uyuşturucu uygulaması

İstanbul polisi, okul çevrelerinde çocukların güvenli bir eğitim-öğretim görmeleri için uyuşturucu satıcılarına yönelik uygulama yaptı. İstanbul'un 34 ilçesinde gerçekleşen uygulamalara çok sayıda polis katıldı.

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