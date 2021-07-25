Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul sahilinde meydan kavgası: Hiçbir şey onları durduramadı İstanbul sahilinde meydan kavgası: Hiçbir şey onları durduramadı 25 Temmuz 2021 Pazar Saat: 11:51 İstanbul'da 35-40 yabancı uyruklu kişinin karıştığı kavgaya ait görüntüler sosyal medyada paylaşıldı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/60fd26162b5de9016845f343" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Hırsızlık şüphelisine meydan dayağı: Telefon çalmak isterken yakalandı Maske takmamak için sonuna kadar direndi: Yaz cezamı Hırsızın talebi iş yeri sahibini isyan ettirdi! Behzat Uygur İzzet Yıldızhan'dan 1000 Euro isterse... Antalya'da go-kart skandalı: Erkeksin kalk bir şey olmaz Hastanede korku dolu anlar! Yardım istediği polisin silahını kaptı Survivor Aleyna Kalaycıoğlu'ndan bikini şov Kaçan kurbanlığı ararken kaybolmuştu! Onur Alp'in sır ölümünde yeni gelişme İnkum plajında denize girmek yasaklandı