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  4. İstanbul sahilinde meydan kavgası: Hiçbir şey onları durduramadı

İstanbul sahilinde meydan kavgası: Hiçbir şey onları durduramadı

İstanbul'da 35-40 yabancı uyruklu kişinin karıştığı kavgaya ait görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.

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