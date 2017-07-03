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  3. 03 Temmuz 2017 16:15

İstanbul sahillerinde cankurtaran drone iş başında

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul sahillerinde denize giren vatandaşlar için dronelu kurtarma ekibi oluşturdu. Cankurtaran drone herhangi bir tehlike anında vatandaşlar için can simidi atıyor.

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Başkent İtfaiyesinden kümeste yılan avı
Başkent İtfaiyesinden kümeste yılan avı
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Kemal Sunal, mezarı başında anıldı
Kemal Sunal, mezarı başında anıldı
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İzmirde yeniden yükselen alevler korkuttu
İzmirde yeniden yükselen alevler korkuttu
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Gündüz vakti domuzlar köye akın etti
Gündüz vakti domuzlar köye akın etti
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Çiftçinin bulduğu 1600 yıllık mozaik gün yüzüne çıkıyor
Çiftçinin bulduğu 1600 yıllık mozaik gün yüzüne çıkıyor
Video Galeri
Çiftçinin bulduğu 1600 yıllık mozaik gün yüzüne çıkıyor
Çiftçinin bulduğu 1600 yıllık mozaik gün yüzüne çıkıyor