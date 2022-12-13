Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul sahillerinde önce kızıl yosun, şimdi de çöp dağları! İstanbul sahillerinde önce kızıl yosun, şimdi de çöp dağları! 13 Aralık 2022 Salı Saat: 13:35 Güncelleme: 13 Aralık 2022 Salı 13:35 İstanbul’da gece saatlerinden itibaren etkili olan lodos sebebiyle Caddebostan Sahilinde deniz, kırmızı yosun, plastik atıklar ve çöpler ile kaplandı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/639855711ba2622fba48a0c3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Timsah bakıcısına saldırdı! Korku dolu anlar kamerada Polis tek tek durdurup kontrol etti! Bin 152 TL cezası var Trafikte kaza yapan 2 kadın birbirinin üstüne yürüdü İstanbul'da eli baltalı maganda dehşeti kamerada Hainler havadan vuruldu! 8 terörist öldürüldü Bir sahte doktor rezaleti daha: Merak ettim'' İnanılmaz görüntüler: Burası Afrika değil İstanbul Taciz şüphelisine meydan dayağı Çanakkale'de deprem! İstanbul'da da hissedildi