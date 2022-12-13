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  4. İstanbul sahillerinde önce kızıl yosun, şimdi de çöp dağları!

İstanbul sahillerinde önce kızıl yosun, şimdi de çöp dağları!

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İstanbul’da gece saatlerinden itibaren etkili olan lodos sebebiyle Caddebostan Sahilinde deniz, kırmızı yosun, plastik atıklar ve çöpler ile kaplandı. 

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