İstanbul sahillerinde önce kızıl yosun, şimdi de çöp dağları!

İstanbul’da gece saatlerinden itibaren etkili olan lodos sebebiyle Caddebostan Sahilinde deniz, kırmızı yosun, plastik atıklar ve çöpler ile kaplandı.

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