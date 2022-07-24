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  4. İstanbul semalarında da görülen ''cisimlerin'' altından Elon Musk çıktı

İstanbul semalarında da görülen ''cisimlerin'' altından Elon Musk çıktı

Gökyüzünde sıra sıra hareket eden ve İstanbul semalarında da görülen "gizemli ışıkların" arkasından Elon Musk'ın sahibi olduğu SpaceX çıktı. SpaceX uzaya 53 Starlink uydusu daha gönderdi.

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