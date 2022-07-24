Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul semalarında da görülen ''cisimlerin'' altından Elon Musk çıktı İstanbul semalarında da görülen ''cisimlerin'' altından Elon Musk çıktı 24 Temmuz 2022 Pazar Saat: 23:45 Gökyüzünde sıra sıra hareket eden ve İstanbul semalarında da görülen "gizemli ışıkların" arkasından Elon Musk'ın sahibi olduğu SpaceX çıktı. SpaceX uzaya 53 Starlink uydusu daha gönderdi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/62ddaf635d9f8d45a14b99b3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Cumhurbaşkanı Erdoğan fahiş fiyatların nedenini böyle açıkladı İmamdan skandal sözler: ''Sokaklar kasap dükkanı gibi, et görmekten içimiz dışımıza çıkıyor'' İmamoğlu, "Nasıl bir tablo devraldık, ne yaptık?" diyerek İstanbul'daki projeleri paylaştı Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'ı üzecek ''Bay Kemal'' kararı Mansur Yavaş'tan Melih Gökçek'e: ''Tedavi olsun sonra muhatap olurum'' SGK uzmanı masadaki EYT formüllerini açıkladı Cinsel ilişki vaadiyle 350 bin euroluk gasp! Türkiye'nin cenneti ''Küçük Arabistan'' oldu! Sosyal medya bu videoyu konuşuyor Antalya'da orman yangını