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  4. İstanbul semalarında ilginç anlar... Nadir görülen bulutlar İstanbul'da

İstanbul semalarında ilginç anlar... Nadir görülen bulutlar İstanbul'da

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Dünyada nadir görülen bir bulut olan Kelvin–Helmholtz bulutları bugün İstanbul Havalimanı yakınlarında ortaya çıktı.

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