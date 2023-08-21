Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul Silivri'de orman yangını İstanbul Silivri'de orman yangını 21 Ağustos 2023 Pazartesi Saat: 17:44 Güncelleme: 21 Ağustos 2023 Pazartesi 17:44 İstanbul'un Silivri ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/64e37859141107338d5d95b3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Yolcu otobüsü alev topuna döndü Kahramanmaraş'ta peş peşe depremler Erman Toroğlu'nun yatak odasından çıkanlar şaşırttı İstanbul'da kültür merkezinde büyük yangın Kadınlar Dünya Kupası finalinde büyük skandal Kulüp dizisinin 2. sezon tarihi belli oldu Kuşadası Körfezi'nde peş peşe depremler Kemal Sunal'ın Talih Kuşu filmi gerçek oldu Elinin hamuruyla erkek işine karışma diyenleri utandırdı