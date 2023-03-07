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İstanbul Sirkeci'de tramvay raydan çıktı

İstanbul'da Kabataş-Bağcılar arasında sefer yapan tramvay, Sirkeci'de raydan çıktı. Kazada yaralanan olmazken, seferlerde aksaman yaşandı.

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