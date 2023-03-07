Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul Sirkeci'de tramvay raydan çıktı İstanbul Sirkeci'de tramvay raydan çıktı 07 Mart 2023 Salı Saat: 16:40 İstanbul'da Kabataş-Bağcılar arasında sefer yapan tramvay, Sirkeci'de raydan çıktı. Kazada yaralanan olmazken, seferlerde aksaman yaşandı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/64073ed5cacb3b1e5b54ad03" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İETT'den çocuklara otobüste deprem eğitimi Kılıçdaroğlu: Bugün veda etmek için buradayım Bir mal sahibi - kiracı kavgası daha! Camı çerçeveyi indirdi Yıllardır saklıyordu... Depremzedeler için satışa çıkardı Personel indirimli simit 97,5 TL! Burası İstanbul... Yine boşanma aşamasındaki eş vahşeti: Bir kadın daha öldürüldü! Türkiye bunu da gördü! Hırsızlar bakın bu sefer neyi çaldı! Deprem sonrası bu ilçenin nüfusu ikiye katlandı ''Bu bina çürüktür'' pankartı asıp evi boşalttı