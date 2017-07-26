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  3. 26 Temmuz 2017 08:15

İstanbul Şişlide göçük: Apartman sakinleri tahliye edildi

Şişli'de bir inşaatın temeline yan apartmanın bir bölümü göçtü. Giriş kısmı göçen 5 katlı apartman boşaltıldı.

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