Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul-Sofya Ekspresi 2 yıl sonra yeniden başlıyor İstanbul-Sofya Ekspresi 2 yıl sonra yeniden başlıyor 25 Nisan 2022 Pazartesi Saat: 16:55 Koronavirüs salgını nedeniyle seferlerine ara verilen İstanbul-Sofya Ekspresi bu akşam yeniden başlıyor. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6266a84fa856901d2b008143" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Canlı yayın sırasında kaza yaptı Kalem şeklinde suikast silah ele geçirildi Şifalı zuzubak otunun kilosu 1.000 TL'den yok satıyor! Oğluna teşhis konulunca hastalığını 53 yaşında öğrendi Bursa'da uçak düştü! Kuvvetli rüzgar camiyi kağıt gibi uçurdu Mehmetçik'in teröristleri yakaladığı an kamerada Toprağa dökülen müsilaj tartışması 30 kişinin 'kız' kavgası kamerada