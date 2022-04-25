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İstanbul-Sofya Ekspresi 2 yıl sonra yeniden başlıyor

Koronavirüs salgını nedeniyle seferlerine ara verilen İstanbul-Sofya Ekspresi bu akşam yeniden başlıyor.

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