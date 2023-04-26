İstanbul sokaklarında ''kırmızı sıvı'' alarmı! Gören telefona sarıldı

İstanbul Bayrampaşa'da bir kişi çöpe, içinde kimyasal benzeri madde bulunan bir kova bıraktı. Kağıt toplayıcısının kovayı almak için maddeyi çöpe dökmesiyle, 29 Ekim caddesi kırmızıya boyandı.

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