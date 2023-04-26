  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. İstanbul sokaklarında ''kırmızı sıvı'' alarmı! Gören telefona sarıldı

İstanbul sokaklarında ''kırmızı sıvı'' alarmı! Gören telefona sarıldı

Güncelleme:

İstanbul Bayrampaşa'da bir kişi çöpe, içinde kimyasal benzeri madde bulunan bir kova bıraktı. Kağıt toplayıcısının kovayı almak için maddeyi çöpe dökmesiyle, 29 Ekim caddesi kırmızıya boyandı.

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
İETT otobüsü alev alev yandı
Suriyeliler ülkesine gönderilecek mi? Bakan Akar açıkladı
Samsun'da kan donduran cinayet kamerada
İş yerinde skandal görüntüler! Kadın çalışanları iç çamaşırına kadar soyup aradılar!
KIZILELMA İstanbul semalarında gövde gösterisi yaptı
Bahçeli partileri karıştırdı: MHP'nin yedek lastiği Yeşil Sol Parti...
Kılıçdaroğlu'ndan bozkurt selamı
İstabul'da 2 cinayetin katil zanlısı intihar etti
Erdoğan canlı yayında rahatsızlandı