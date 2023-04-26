Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul sokaklarında ''kırmızı sıvı'' alarmı! Gören telefona sarıldı İstanbul sokaklarında ''kırmızı sıvı'' alarmı! Gören telefona sarıldı 26 Nisan 2023 Çarşamba Saat: 10:30 Güncelleme: 26 Nisan 2023 Çarşamba 10:30 İstanbul Bayrampaşa'da bir kişi çöpe, içinde kimyasal benzeri madde bulunan bir kova bıraktı. Kağıt toplayıcısının kovayı almak için maddeyi çöpe dökmesiyle, 29 Ekim caddesi kırmızıya boyandı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6448d3182ef7ac02d45d6177" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İETT otobüsü alev alev yandı Suriyeliler ülkesine gönderilecek mi? Bakan Akar açıkladı Samsun'da kan donduran cinayet kamerada İş yerinde skandal görüntüler! Kadın çalışanları iç çamaşırına kadar soyup aradılar! KIZILELMA İstanbul semalarında gövde gösterisi yaptı Bahçeli partileri karıştırdı: MHP'nin yedek lastiği Yeşil Sol Parti... Kılıçdaroğlu'ndan bozkurt selamı İstabul'da 2 cinayetin katil zanlısı intihar etti Erdoğan canlı yayında rahatsızlandı