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  4. İstanbul sokaklarında rüşvet çetesi alarmı: ''Bu bir ihbardır sokak hakkı istiyorlar''

İstanbul sokaklarında rüşvet çetesi alarmı: ''Bu bir ihbardır sokak hakkı istiyorlar''

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Gelecek Partisi lideri Davutoğlu katıldığı canlı yayında İstanbul’da “Sokak Hakkı” diyerek kuyumcuları haraca bağlayan bir mafya için suç duyurusunda bulundu.

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