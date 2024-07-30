Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul sokaklarında rüşvet çetesi alarmı: ''Bu bir ihbardır sokak hakkı istiyorlar'' İstanbul sokaklarında rüşvet çetesi alarmı: ''Bu bir ihbardır sokak hakkı istiyorlar'' 30 Temmuz 2024 Salı Saat: 12:42 Güncelleme: 30 Temmuz 2024 Salı 12:42 Gelecek Partisi lideri Davutoğlu katıldığı canlı yayında İstanbul’da “Sokak Hakkı” diyerek kuyumcuları haraca bağlayan bir mafya için suç duyurusunda bulundu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66a8b571d139b321580794e3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Kenan Işık'a gözyaşlarıyla veda İstanbul'da peş peşe 2 hortum çıktı Memleketine gelen gurbetçi kabusu yaşadı İstanbul'da yabancı uyruklu kadına iğrenç taciz girişimi İstanbul'da yine taksici - yolcu kavgası: ''Haram zıkkım olsun'' İzmir'de makilik yangını ''Eşin Atatürk'e hakaret etti'' dedi, sokak ortasında öldürdü Bir ülke felaketi yaşıyor: Onlarca ölü var Tebrikler... Bir cennetimizin daha içine etmeyi başardık