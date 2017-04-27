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  3. 27 Nisan 2017 22:45

İstanbul Sultanbeylide kadın cinayeti

Sultanbeyli’de bir kadın, boşandığı eşi tarafından silahla başından vurularak öldürüldü. Öldürülen kadının oturduğu mahallede eski muhtar adayı olduğu öğrenildi.

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