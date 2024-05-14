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İstanbul suyunu pisleten belediyeye suçüstü

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İstanbul’un su ihtiyacını karşılayan Melen Çayı’na atık su döken belediye vidanjörü suçüstü yakalandı.

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