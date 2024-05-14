Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul suyunu pisleten belediyeye suçüstü İstanbul suyunu pisleten belediyeye suçüstü 14 Mayıs 2024 Salı Saat: 14:21 Güncelleme: 14 Mayıs 2024 Salı 14:21 İstanbul’un su ihtiyacını karşılayan Melen Çayı’na atık su döken belediye vidanjörü suçüstü yakalandı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66434924cf14c564ec074b93" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Yoğun bakımda skandal görüntüler: Hasta yakınları servisi bastı Binlerce ithal angus Türkiye'ye ulaştı Okulda dehşet: Kopya çekerken yakalanan öğrenci öğretmeni bıçakladı Bebek arabasından külçe külçe altın çıktı Bahçeli'den Emniyet'teki görevden almalarla ilgili sert sözler: ''Sabrımızı taşırmasınlar'' EYT'den emekli oldu; 9 ay sonra iptal edildi İşin sırrı klasik müzikteymiş... Bu yöntemle yumurta verimini 4'e katladı Uyuşturucuyu sakladığı yer pes dedirtti Tam 32 yıldır kayıp kızını arıyor