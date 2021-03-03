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İstanbul TEM bağlantı yolunda korkunç kaza

Esenyurt TEM bağlantı yolunda karşı şeride giren otomobil, 4 araca çarptı. Kazada 4 kişi yaralanırken, trafik durma noktasına geldi.

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