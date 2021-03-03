Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul TEM bağlantı yolunda korkunç kaza İstanbul TEM bağlantı yolunda korkunç kaza 03 Mart 2021 Çarşamba Saat: 15:56 Esenyurt TEM bağlantı yolunda karşı şeride giren otomobil, 4 araca çarptı. Kazada 4 kişi yaralanırken, trafik durma noktasına geldi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/603f878da904b36cfd014afb" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Yunanistan''da 6,2 büyüklüğünde deprem! Hatay'ın ilk ve son Cumhurbaşkanı Tayfur Sökmen törenle anıldı Evlilik vaadiyle kandırılıp fuhşa zorlanan Seda'ya ölüm tehdidi AVM'de çocuğa dayak kamerada! Akşener'den fezleke açıklaması Çin'in koronavirüs aşısının Türkiye'deki etkinlik oranı açıklandı Apartmanda sapık dehşeti! Küçük kızın çığlıklarına koştular İstanbul'da sokakta silahlı dehşet kamerada İstanbul'da herkesin içinde silahını çekip, intihar etti!