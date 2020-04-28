İstanbul Tıp Fakültesi'nde ''Covid-19 Hastaları İzlem Merkezi'' açıldı
28 Nisan 2020 18:00
İstanbul Tıp Fakültesi'nde ''Covid-19 Hastaları İzlem Merkezi'' açıldı
İstanbul Tıp Fakültesi'nde "Covid-19 Hastaları İzlem Merkezi" açıldı. İstanbul Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tufan Tükek, "Türkiye’de ve dünyada bir ilk olduğunu söyleyebilirim. Covid enfeksiyonunu ağır geçirmiş ve geçirdikten sonra takibe alınması gereken hastaları 1-3-6-9 ve 12’nci aylarda takip etmek suretiyle meydana gelecek birtakım problemleri tespit etmek için merkezi kurduk”...