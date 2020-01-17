  1. Anasayfa
  2. Video Galeri
  3. 17 Ocak 2020 17:45

İstanbul trafiği arapsaçı! Sömestr trafiği başladı

İlk ve ortaöğretim öğrencilerinin karne alıp tatile girmesiyle birlikte tatil planı yapan aileler yollara çıktı. Haftanın son iş gününde İstanbul trafiği yoğunlaşmaya başladı.

Video Galeri
Youtube yakışıklı oyuncunun bu öpüşmesini müstehcen buldu
Youtube yakışıklı oyuncunun bu öpüşmesini müstehcen buldu
Video Galeri
Ankara'da silahlı saldırgan alarmı! Özel Harekat müdahale etti!
Ankara'da silahlı saldırgan alarmı! Özel Harekat müdahale etti!
Video Galeri
Doktora saldırı anının görüntüsü ortaya çıktı
Doktora saldırı anının görüntüsü ortaya çıktı
Video Galeri
Kılıçdaroğlu: ''Mutfakta yangın var; Saray’ın mutfağı hariç''
Kılıçdaroğlu: ''Mutfakta yangın var; Saray’ın mutfağı hariç''
Video Galeri
İstanbul'da 4 yaş ve altındaki çocuk annelerine ücretsiz ulaşım
İstanbul'da 4 yaş ve altındaki çocuk annelerine ücretsiz ulaşım
Video Galeri
Güngören'de patlama anı saniye saniye kamerada
Güngören'de patlama anı saniye saniye kamerada
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM