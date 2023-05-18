Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul trafiğinde akıl almaz anlar! Ortalığı savaş yerine çevirdi İstanbul trafiğinde akıl almaz anlar! Ortalığı savaş yerine çevirdi 18 Mayıs 2023 Perşembe Saat: 11:05 Güncelleme: 18 Mayıs 2023 Perşembe 11:05 İstanbul Eminönü'de alkollü olduğu iddia edilen bir kişi yoldan geçen taksilere saldırdı, şoförleri darp etti. Ortalık bir anda savaş alanına dönerken o anlar saniye saniye kameralara yansıdı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6465dc475bc3e97ed01aacd3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Rizeli vatandaş ''ezeli düşmanları'' için Depremde 4 bin 500 kişinin can verdiği mahalleden yürek yakan görüntüler Kilosu 40 lira! Mersin'den Norveç, Almanya ve Rusya'ya ihraç ediliyor Karavancılara kötü haber! Yasak geliyor Balıkesir sular altında! Sağanak sele dönüştü Vatandaş İmamoğlu’na sarılarak ağladı Bakan Soylu'dan Türkiye'deki Suriyeliler için dikkat çeken açıklama Boşanma aşamasındaki eşini sokak ortasında öldürdü Ankara'da aile içi dehşet: Kız kardeşini öldürdü!