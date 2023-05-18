İstanbul trafiğinde akıl almaz anlar! Ortalığı savaş yerine çevirdi

İstanbul Eminönü'de alkollü olduğu iddia edilen bir kişi yoldan geçen taksilere saldırdı, şoförleri darp etti. Ortalık bir anda savaş alanına dönerken o anlar saniye saniye kameralara yansıdı.

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