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  4. İstanbul trafiğinde akıl almaz magandalık kamerada

İstanbul trafiğinde akıl almaz magandalık kamerada

İstanbul'da Basın Ekspres yolunda iki sürücü trafikte yol verme kavgasına tutuştu. Saniye saniye bir başka araç tarafından görüntülenen 2 sürücünün magandalıkları "pes" dedirtti.

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