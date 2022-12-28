İstanbul trafiğinde akıl almaz magandalık kamerada

İstanbul'da Basın Ekspres yolunda iki sürücü trafikte yol verme kavgasına tutuştu. Saniye saniye bir başka araç tarafından görüntülenen 2 sürücünün magandalıkları "pes" dedirtti.

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