Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul trafiğinde akıl almaz magandalık kamerada İstanbul trafiğinde akıl almaz magandalık kamerada 28 Aralık 2022 Çarşamba Saat: 12:50 İstanbul'da Basın Ekspres yolunda iki sürücü trafikte yol verme kavgasına tutuştu. Saniye saniye bir başka araç tarafından görüntülenen 2 sürücünün magandalıkları "pes" dedirtti. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/63ac116345577b5b615e7f93" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Uzman çavuştan eşine şiddet! Polise yakalandı, rehin aldı ''Mehmet Beycikler'' kredi peşinde koşsun, bakın o ne yaptı! Yüksekova’da araçlar buz tuttu Çocuklarına işkence yapan anne- baba tutuklandı Bıçak zoruyla gaspa uğrayan genç kız polisi şoke etti Siste ortalık savaş alanına döndü, 20 araç birbirine girdi 9 ilde dev operasyon: 45 gözaltı var! Sahibinin elinden kaçan köpek çocuğa böyle saldırdı! Ozan Doğulu ve sevgilisinin boy farkı olay oldu