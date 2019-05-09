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  3. 09 Mayıs 2019 14:35

İstanbul trafiğinde baltalı dehşet !

İstanbul trafiğinde kamyon şoförüne kızan başka bir şoför camdan balta göstererek kamyona vurmaya başladı. Trafikteki dehşet anları cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

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