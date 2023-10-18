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İstanbul trafiğinde baltalı maganda dehşeti

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İstanbul Fatih'te İETT'ye bağlı Özel Halk Otobüsü şoförü, tartıştığı sürücünün baltalı saldırısına uğradı. O anlar otobüsün kamerasına yansıdı.

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