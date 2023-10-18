Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul trafiğinde baltalı maganda dehşeti İstanbul trafiğinde baltalı maganda dehşeti 18 Ekim 2023 Çarşamba Saat: 20:15 Güncelleme: 18 Ekim 2023 Çarşamba 20:15 İstanbul Fatih'te İETT'ye bağlı Özel Halk Otobüsü şoförü, tartıştığı sürücünün baltalı saldırısına uğradı. O anlar otobüsün kamerasına yansıdı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/653012aaaa12f0626f7fc763" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR AK Partili Çelik: ''Füze İsrail tarafından atılmıştır'' İzmir'de tarihi keşif! Tam 7 bin 700 yıllık olduğu açıklandı İzmir'de tarihi keşif! Tam 7 bin 700 yıllık olduğu açıklandı İkinci el otomobilde yine ''sazan sarmalı'' tuzağı Malatya'dan kahreden manzara! Deprem sonrası koca mahalle tarlaya döndü İsrail'in katliamı sonrasında 2 kardeşin yürek burkan görüntüsü İsrail'in bomba yağdırdığı çocukların kanlı saldırıdan önceki görüntüleri ortaya çıktı İstanbul'da mucize kurtuluş! 3'üncü kattan düşen çocuk böyle kurtuldu İki teröristin öldürüldüğü operasyon kamerada