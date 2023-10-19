Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul trafiğinde baltalı maganda saldırısı kamerada İstanbul trafiğinde baltalı maganda saldırısı kamerada 19 Ekim 2023 Perşembe Saat: 14:20 İstanbul Fatih'te bir İETT şoförü ile trafikteki hafif ticari araç sürücüsü arasında yaşanan yol verme tartışmasında, araç sürücüsü İETT otobüsünün şoförüne baltayla saldırdı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/653110fb9190a03de36a18b3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR 2 gündür kayıptı... 14 yaşındaki kız çocuğu ölü bulundu Türkiye için yeniden vaka patlaması alarmı: Uzman isim tarihi verdi! İsrail güçleri 7 çocuğu daha katletti Arkadaşların kavgası cinayetle bitti Sokak ortasında kadına, kadın şiddeti İşte İsviçre'den Türkiye'ye geri getirilen 37 tarihi eser İsrail vurduğu hastanenin görüntülerini yayınladı İstanbul'da kiralık katil dehşeti: Yanlış kişileri de vurdu İsrail askerlerinden TRT ekibine müdahale