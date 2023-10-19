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İstanbul trafiğinde baltalı maganda saldırısı kamerada

İstanbul Fatih'te bir İETT şoförü ile trafikteki hafif ticari araç sürücüsü arasında yaşanan yol verme tartışmasında, araç sürücüsü İETT otobüsünün şoförüne baltayla saldırdı.

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