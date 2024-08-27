Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul trafiğinde ''beyaz yol'' çilesi: Trafik durma noktasına geldi İstanbul trafiğinde ''beyaz yol'' çilesi: Trafik durma noktasına geldi 27 Ağustos 2024 Salı Saat: 12:27 Güncelleme: 27 Ağustos 2024 Salı 12:27 İstanbul'da Metrobüs durağında yürütülen 'Beyaz Yol' çalışması nedeniyle trafik durma noktasına geldi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66cd9bec5a77a1d5990246d3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul'da TIR, İETT otobüsünün üzerine devrildi: Yaralılar var Devlet hastanesinde ''ilaç'' skandalı: 2'si doktor 19 gözaltı Evden çıkarılan kiracı kadın, artık sokakta yaşıyor Korkunç kaza kamerada: Otomobil kağıt gibi ikiye bölündü Kiralık ev tutacak üniversite öğrencilerine kritik kira sözleşmesi uyarısı Fatih Portakal'dan dikkat çeken ''geliyorum'' videosu Suç makinesi firarinin polisten talebi şaşırttı İzmir'de aile faciası: 3 çocuğunu öldürdü Sağanak vurdu, Gülhane parkı sular altında kaldı