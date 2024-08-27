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  4. İstanbul trafiğinde ''beyaz yol'' çilesi: Trafik durma noktasına geldi

İstanbul trafiğinde ''beyaz yol'' çilesi: Trafik durma noktasına geldi

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İstanbul'da Metrobüs durağında yürütülen 'Beyaz Yol' çalışması nedeniyle trafik durma noktasına geldi.

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