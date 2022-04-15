Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul trafiğinde ''çocuk sürücü'' şoku Gören inanamadı İstanbul trafiğinde ''çocuk sürücü'' şoku Gören inanamadı 15 Nisan 2022 Cuma Saat: 10:01 İstanbul Maltepe'de çocuğun caddede otomobil sürdüğü anlar diğer sürücüler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6259183f16b806789a0a2b23" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İsrail Mescid-i Aksa'yı yine kana buladı İstanbul'da dev ''insan kaçakçılığı'' baskını: 425 kaçak bulundu ATM'yi bile kandıran sahte paracılara şafak baskını Nihat Hatipoğlu'nu kahkahaya boğan ''sosyal medya'' sorusu İstanbul'da motosikletli suikast! Bir kişi öldürüldü İstanbul'da gecekondu üzerine TIR devrildi Türkiye'nin ''şakkadanak ekonomisti'' Necmettin Batırel: İnsanlar artık zamlardan rahatsız olmuyor Zafer Partisi lideri Özdağ canlı yayında çok sinirlendi! Suriyeli esnaf ortalığı birbirine katmıştı: Yeni görüntüler ortaya çıktı