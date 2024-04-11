  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. İstanbul trafiğinde İETT otobüsüne maganda saldırısı

İstanbul trafiğinde İETT otobüsüne maganda saldırısı

Güncelleme:

Küçükçekmece'de bir kişi, yolcu olarak bindiği İETT otobüsünün sileceğini ve camını kırarak kaçtı. Otobüs şoförü cam kırıklarından hafif şekilde yaralandı.

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
CHP'li belediye başkanının makam aracı olay oldu
CHP'li belediye başkanının makam aracı olay oldu
Suudi Arabistan'da skandal: Mağlubiyetin ardından futbolcusunu kırbaçladı
Suudi Arabistan'da skandal: Mağlubiyetin ardından futbolcusunu kırbaçladı
Eminönü'ne akın... İğne atsan yere düşmez....
Eminönü'ne akın... İğne atsan yere düşmez....
Yaralılara müdahale eden sağlık çalışanlarına saldırı: 7 yaralı var
Yaralılara müdahale eden sağlık çalışanlarına saldırı: 7 yaralı var
Sağanak yağışlar bir ilimizi fena vurdu: 1 kişi öldü
Sağanak yağışlar bir ilimizi fena vurdu: 1 kişi öldü
Yağmur Sarnıç intihar girişiminde bulundu
Yağmur Sarnıç intihar girişiminde bulundu
Tatilciler akın etti, bir ilçemizin nüfusu 1 milyona dayandı
Tatilciler akın etti, bir ilçemizin nüfusu 1 milyona dayandı
Otomobilin kaputunda dev yılan çıktı!
Otomobilin kaputunda dev yılan çıktı!
6 ilde terör operasyonu: 15 gözaltı
6 ilde terör operasyonu: 15 gözaltı