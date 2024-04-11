İstanbul trafiğinde İETT otobüsüne maganda saldırısı

Küçükçekmece'de bir kişi, yolcu olarak bindiği İETT otobüsünün sileceğini ve camını kırarak kaçtı. Otobüs şoförü cam kırıklarından hafif şekilde yaralandı.

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