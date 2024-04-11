Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul trafiğinde İETT otobüsüne maganda saldırısı İstanbul trafiğinde İETT otobüsüne maganda saldırısı 11 Nisan 2024 Perşembe Saat: 23:55 Güncelleme: 11 Nisan 2024 Perşembe 23:55 Küçükçekmece'de bir kişi, yolcu olarak bindiği İETT otobüsünün sileceğini ve camını kırarak kaçtı. Otobüs şoförü cam kırıklarından hafif şekilde yaralandı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66184e4d83029f5d43083bb3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR CHP'li belediye başkanının makam aracı olay oldu Suudi Arabistan'da skandal: Mağlubiyetin ardından futbolcusunu kırbaçladı Eminönü'ne akın... İğne atsan yere düşmez.... Yaralılara müdahale eden sağlık çalışanlarına saldırı: 7 yaralı var Sağanak yağışlar bir ilimizi fena vurdu: 1 kişi öldü Yağmur Sarnıç intihar girişiminde bulundu Tatilciler akın etti, bir ilçemizin nüfusu 1 milyona dayandı Otomobilin kaputunda dev yılan çıktı! 6 ilde terör operasyonu: 15 gözaltı