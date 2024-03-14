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  4. İstanbul trafiğinde kanlı yol verme kavgası; bıçaklayıp kaçtı

İstanbul trafiğinde kanlı yol verme kavgası; bıçaklayıp kaçtı

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Başakşehir’de bir sürücü, yol verme nedeniyle tartıştığı İETT otobüs şoförünü bıçaklayarak kaçtı. Otobüsteki yolcular dehşeti yaşarken, şoför ağır yaralandı.

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