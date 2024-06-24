İstanbul trafiğinde ''korsan'' dehşeti: Genç kadını yola attı

İstanbul'da bir korsan taksi, aracına binen genç kadını E-5'te aracından attı. Hayatının kabusunu yaşayan genç kadın, araç sürücüsünün kendisine bakarak cinsel teşhircilik yaptığını iddia etti.

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