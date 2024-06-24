Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul trafiğinde ''korsan'' dehşeti: Genç kadını yola attı İstanbul trafiğinde ''korsan'' dehşeti: Genç kadını yola attı 24 Haziran 2024 Pazartesi Saat: 11:31 Güncelleme: 24 Haziran 2024 Pazartesi 11:31 İstanbul'da bir korsan taksi, aracına binen genç kadını E-5'te aracından attı. Hayatının kabusunu yaşayan genç kadın, araç sürücüsünün kendisine bakarak cinsel teşhircilik yaptığını iddia etti. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66792ee587ad2676510f4533" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Mısır piramitlerindeki gizem Sivas'taki tarihi camide de ortaya çıktı 30 dönüm alanı küle çeviren yangın böyle çıkmış: O anlar kamerada 6 ilde büyük operasyon: 31 DEAŞ'lı yakalandı Prof. Dr. Ersan Şen hangi partiye oy verdiğini açıkladı Maskeli, bıçaklı, tabancalı soygun kamerada Marmara Denizi'nde farklı bir tür daha: Bu kez uçan balık yakalandı Survivor Turabi ''yastık dövüşü''nden çıktı Çanakkale'de kabus: 952 futbol sahası büyüklüğünde alan kül oldu Marmaray'da sıradan bir gün: Kadınlar birbirine girdi