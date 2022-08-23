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  4. İstanbul trafiğinde maganda sürücü dehşeti kamerada! Yaralılar var

İstanbul trafiğinde maganda sürücü dehşeti kamerada! Yaralılar var

D-100 Karayolu Merter mevkiinde makas atarak ilerleyen sürücü kazaya neden oldu. 4 aracın karıştığı kaza anı kameraya yansıdı. 4 kişinin yaralandığı kazada facianın eşiğinden dönüldü.

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