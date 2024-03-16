Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul trafiğinde ''moonwalk'' danslı eylem İstanbul trafiğinde ''moonwalk'' danslı eylem 16 Mart 2024 Cumartesi Saat: 11:55 Kadıköy Caddebostan'da 'İstanbul'un Yıldızları Grubu' İstanbul'un trafik sıkıntısına dikkat çekmek ve trafikte sürücülerin sıkılmaması için Michael Jackson'ın "moonwalk" dansıyla farkındalık oluşturdu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/65f55e91b86798b0180a81a3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Marmara Bölgesi'nde korktuğumuz başımıza geldi 2 PKK'lı hain daha öldürüldü 3 yıl sürdü ve tamamlandı! Deprem erken uyarı sistemi 12 noktaya kurulacak Seçim sandıklarına, boyalı, molotof kokteylli saldırı 70 yaşındaki Türk gezgin 70 ülke gezdi Yarım otomobille, kaputta köpekle seyahat kamerada Böyle seçim konvoyu görülmedi... YRP'nin adayından bir garip seçim propagandası Bir yabancı suç örgütü lideri daha Türkiye'de yakalandı İstanbul Havalimanı'nda sıkışıp kalan İranlı akademisyen için karar verildi