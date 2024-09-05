İstanbul trafiğinde otomobil alev alev yandı

İstanbul Beylikdüzü D-100 Otoyolu Edirne istikametinde ilerleyen bir araç henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı.

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