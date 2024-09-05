Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul trafiğinde otomobil alev alev yandı İstanbul trafiğinde otomobil alev alev yandı 05 Eylül 2024 Perşembe Saat: 15:00 Güncelleme: 05 Eylül 2024 Perşembe 15:00 İstanbul Beylikdüzü D-100 Otoyolu Edirne istikametinde ilerleyen bir araç henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66d99d6f919dc5e2730f6fb3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Haftalık ders saatleri azaltılacak mı? Bakan Tekin açıkladı Çanakkale'de vahşet: 2 köpek silahla katledildi AYM ''sokak hayvanları'' düzenlemesi için kararını açıkladı İETT kaptanları hayat kurtardı Makedonya'da bir Türk vatandaşı Bakan Fidan'a sordu: ''Tayyip abi nasıl ?'' Bir katil koca daha: Önce mahalle esnafını sonra eşini öldürdü Özgecan'ın şüpheli ölümünde sevgilisine beraat Bir ilimiz İranlı turistlerle doldu: Otellerde yer yok Türk ve Fransız bilim insanlarından 15 yıllık çalışması tarihe geçti