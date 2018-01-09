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  3. 09 Ocak 2018 10:52

İstanbul trafiğinde pes dedirten görüntüler

Her gün onlarca kazanın yaşandığı İstanbul trafiğinde kameralara yansıyan görüntüler pes dedirtti. İşte kameralara takılan o görüntüler...

Bilgin Pro
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O sokağın adı artık “Fahreddin Paşa Sokağı”
O sokağın adı artık “Fahreddin Paşa Sokağı”
Video Galeri
Motosikletle çekyat taşıdı
Motosikletle çekyat taşıdı
Video Galeri
Gülben Ergen: ''Benim ölümümü seyrettiler''
Gülben Ergen: ''Benim ölümümü seyrettiler''
Video Galeri
Yaşlı kadının kullandığı otomobil araçların arasına daldı
Yaşlı kadının kullandığı otomobil araçların arasına daldı
Video Galeri
Yatarak motosiklet kullandı
Yatarak motosiklet kullandı
Video Galeri
Kadınların saç saça baş başa kavgası kamerada
Kadınların saç saça baş başa kavgası kamerada
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