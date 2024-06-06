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  4. İstanbul trafiğinde saç baş yolduran motosikletli taşımacılık

İstanbul trafiğinde saç baş yolduran motosikletli taşımacılık

İstanbul'un göbeği Şişli'de 2 kişi bindikleri motosiklet ile koltuk taşıdı. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

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