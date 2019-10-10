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MSB AÇIKLADI ! BARIŞ PINARI HAREKATI'NDA SON DURUM
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  3. 10 Ekim 2019 10:05

İstanbul trafiğinde şaşkına çeviren görüntü

İstanbul'da trafikte seyreden bir aracın bagaj kısmında ayaklarını sarkıtarak seyahat eden kişiyi görenler şaşkına döndü.

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