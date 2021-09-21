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İstanbul trafiğinde şimdi de çakarlı minibüs kabusu

İstanbul'da TEM Otoyolu ve D-100 Karayolu'nda görülen çakarlı minibüsler sürücüleri isyan ettirdi.

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