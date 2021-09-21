Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul trafiğinde şimdi de çakarlı minibüs kabusu İstanbul trafiğinde şimdi de çakarlı minibüs kabusu 21 Eylül 2021 Salı Saat: 15:35 İstanbul'da TEM Otoyolu ve D-100 Karayolu'nda görülen çakarlı minibüsler sürücüleri isyan ettirdi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6149d19eec543b70b0054be3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Erdoğan’ın metin yazarı ''pişmanım'' dedi İstanbul'da tarihi topun içine sıkışan kişiyi itfaiye kurtardı Göğüs silikonu uğruna çocuklarından vazgeçti, savunması pes dedirtti 1915 Çanakkale Köprüsü, 318 metrelik kuleden görüntülendi 8 ilde FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon: 33 gözaltı kararı Bozuk aşı iddiası kenti karıştırdı! Valilik'ten açıklama: Yeniden aşılama yapılacak Ehliyet sınavında pes dedirten olay! Kopya girişimi hastanede bitti Güldür Güldür Show'un yeni bölümleri için yayın tarihi belli oldu ''Barınamıyoruz'' diyen öğrencilere gözaltı