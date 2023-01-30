Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul trafiğinde skandal görüntüler! Tüneli düğün salonuna çevirdiler İstanbul trafiğinde skandal görüntüler! Tüneli düğün salonuna çevirdiler 30 Ocak 2023 Pazartesi Saat: 07:50 Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/63d74c8a80520836fe2b4e63" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Fenerbahçe o transferi resmen açıkladı Marketlerin ''pes'' dedirten yeni etiket oyunu ifşa oldu! Erdoğan'a bu video ile ''aldatıyorsun'' dedi İstanbul'da otomobil asker eğlencesine daldı, ölü ve yaralılar var Pelin Akil'e çirkin saldırı: ''Anneme, babama, sülaleme küfür etti'' Karadeniz'in cenneti Ayder'de renkli kar festivali Mansur Yavaş müjdeyi verdi: ABB ucuz et satacak! Akşener'den Erdoğan'ı kızdıracak yeni video Beklenen tarih belli oldu; Muhalefet adayını açıklıyor